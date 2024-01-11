الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس- السخنة

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

 خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس- السخنة بطول 60 كم.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا الطريق يعد محورًا مهمًا يربط بين العديد من مناطق التنمية، على رأسها موانئ السخنة والأدبية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفًا أن مشروع التطوير يستهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق بزيادة عرض الطريق وحاراته، وفصل مسار الشاحنات عن السيارات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صناعية أعلى مزلقانات السكة الحديد، لإلغاء تقاطع مع خط السكة الحديد، كما يتكامل المشروع مع القطار الكهربائي السريع ومخطط مدينة السويس الجديدة.

تطوير الطريق ليصبح بعدد 6 حارات مرورية

وتابع رئيس مجلس الوزراء تقدم معدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق ليصبح بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه منها 3 حارات للنقل الثقيل، ورصف خرساني، بإجمالي عرض 56 م وجزيرة وسطى بعرض متغير.

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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميناء العين السخنة وتنفيذ الأرصفة

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد الطحان، رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشرة بجنوب سيناء بالهيئة العامة للطرق والكباري، أن المشروع يشمل 42 عملًا صناعيًا، تتضمن 3 كباري علوية (كوبري القطار السريع– كوبري ميناء السخنة– كوبري مزلقان الأدبية)، بجانب 10 أنفاق دورانات للخلف، و29 بربخًا.
 

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، مصنعًا لإنتاج أقمشة غير منسوجة، والتي تستخدم في صناعة المستلزمات الصحية مثل حفاظات الأطفال، وذلك ضمن جولته التفقدية اليوم فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

كما تجول رئيس الوزراء فى المصنع، واستمع لشرح وافٍ خلال الجولة حول طبيعة العمل وكميات الإنتاج.

وزير النقل رئيس مجلس الوزراء السويس - السخنة قناة السويس تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة

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