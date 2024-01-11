الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يحافظ الماغنيسيوم على صحة وسلامة الجسم بعد الثلاثين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يلعب الماغنيسيوم دورا حيويا في العمليات الفسيولوجية المختلفة داخل الجسم، فهو متعدد الأوجه ويقدم العديد من الفوائد الصحية، خاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، ومع تقدم الأفراد في العمر، يصبح الحفاظ على مستويات الماغنيسيوم المثلى ذا أهمية متزايدة للصحة العامة والرفاهية. 

وإعطاء الأولوية للمغنيسيوم كجزء من نهج شامل للصحة بعد سن الثلاثين يمكن أن يساهم في حياة أكثر حيوية وإشباعًا.

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العظام

الماغنيسيوم هو عنصر رئيسي في تمعدن العظام، ويعمل جنبا إلى جنب مع الكالسيوم وفيتامين د للحفاظ على كثافة العظام، بعد سن الثلاثين، تميل كثافة العظام إلى الانخفاض، مما يجعل تناول مكملات الماغنيسيوم أو تناول الطعام أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

القلب

تشير الأبحاث إلى وجود صلة قوية بين مستويات الماغنيسيوم وصحة القلب والأوعية الدموية. يساعد المغنيسيوم على تنظيم ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية، وتخفيف عبء العمل على القلب، بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم نبضات القلب الثابتة ويساعد على منع عدم انتظام ضربات القلب. مع تقدم الأفراد في العمر، يزداد خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، مما يجعل المغنيسيوم حليفًا قيمًا في الحفاظ على صحة القلب.

العضلات

الماغنيسيوم ضروري لوظيفة العضلات المناسبة، حيث يعمل كعامل مساعد في تقلص العضلات واسترخائها. بعد سن الثلاثين، يمكن أن تصبح المشكلات المتعلقة بالعضلات مثل التشنجات والتشنجات والضعف أكثر انتشارًا. يمكن لمستويات الماغنيسيوم الكافية أن تخفف من هذه الأعراض، وتعزز الوظيفة المثلى للعضلات وتقلل من خطر الانزعاج المرتبط بالعضلات.

الحالة المزاجية

يشارك الماغنيسيوم في تنظيم الناقلات العصبية، مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تلعب أدوارًا حاسمة في الحالة المزاجية والرفاهية العاطفية. تم ربط نقص الماغنيسيوم بأعراض التوتر والقلق والاكتئاب، بعد سن الثلاثين، عندما تزداد ضغوطات الحياة، يصبح الحفاظ على مستويات الماغنيسيوم المثالية ضروريًا لدعم الصحة العقلية وتعزيز المرونة العاطفية.

المغنيسيوم الفوائد الصحية العظام القلب العضلات الحالة المزاجية

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