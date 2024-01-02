الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على الأطعمة التي تعالج نقص الكالسيوم

الكالسيوم
الكالسيوم

يعتبر الكالسيوم أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا هامًا في صحة العظام والأسنان.

 

 ويعاني العديد من الأشخاص من نقص في الكالسيوم، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ضعف العظام وزيادة فرص الإصابة بالكسور والتشققات.

وخلال السطور التالية يستعرض الدستور عددا من الأطعمة التي يمكن أن تعالج نقص الكالسيوم.

منتجات الألبان

 مثل الحليب، والزبادي، والجبن، واللبن الرائب، فهي مصادر غنية بالكالسيوم وسهلة الاستيعاب لجسم الإنسان.

الخضروات الورقية الداكنة

 مثل السبانخ والكرنب والكرفس، فهي مصادر جيدة للكالسيوم.

المأكولات البحرية

 مثل السردين والسلمون والتونة، تحتوي على كميات معتبرة من الكالسيوم.

المكسرات والبذور

 مثل اللوز والبذور القلقاس والسمسم، توفر كميات من الكالسيوم بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة.

مشاكل صحية تصيبك عند نقص الكالسيوم من الجسم

الحبوب الكاملة والمنتجات المعززة بالكالسيوم

 مثل الحبوب الكاملة والحليب المعزز بالكالسيوم يمكن أن تكون مصادر إضافية لهذا العنصر الغذائي.

التوفو (الجبن الصلب)

 يعتبر مصدرًا جيدًا للكالسيوم، خاصة الأنواع المعززة بالكالسيوم.

السمك الصغير

مثل السردين والشبوط، فهي مصادر غنية بالكالسيوم والأحماض الدهنية الأوميجا 3.

الفاصوليا والعدس

تعتبر مصادر نباتية جيدة للكالسيوم.

البروكلي والبامية

 تعتبر خيارات صحية تحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم.

التوت البري

يحتوي على كميات معتبرة من الكالسيوم مقارنةً بالفواكه الأخرى.

التوت الأسود

 يعتبر مصدرًا جيدًا للكالسيوم ومضادات الأكسدة.

اللفت والبقدونس

 يمكن أن تكون مصادرًا إضافية للكالسيوم في النظام الغذائي.

وهذه الأطعمة توفر خيارات متنوعة لمن يرغبون في زيادة استهلاك الكالسيوم من مصادر طبيعية متنوعة ومختلفة. تضاف الأطعمة المذكورة إلى القائمة السابقة كبديل أو تكملة لزيادة تنوع مصادر الكالسيوم في النظام الغذائي، ومن المهم أن يكون النظام الغذائي متوازنًا ويشمل هذه الأطعمة الغنية بالكالسيوم للحفاظ على صحة العظام والأسنان وتجنب نقص هذا العنصر الغذائي المهم

الكالسيوم صحة العظام الأسنان ضعف العظام منتجات الألبان

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مشاكل صحية تصيبك عند نقص الكالسيوم من الجسم

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