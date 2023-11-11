السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مشاكل صحية تصيبك عند نقص الكالسيوم من الجسم

الكالسيوم
الكالسيوم

يعد الكالسيوم من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم، ونقصه يسبب لك العديد من المشاكل الصحية المفاجئة، لذلك يبحث الكثير عن طرق ضبط معدن الكالسيوم حفاظًا على الصحة البدنية.

ولأن الكالسيوم هو المعدن الأكثر وفرة في الجسم، حيث يمثل 39% من إجمالي معادن الجسم، يعلم معظمنا أن الكالسيوم ضروري لعظام وأسنان قوية، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير طرق معالجة نقص الكالسيوم والنظام الغذائي، وأبرز المشاكل الصحية التي يمكن أن تصيبك عند نقص الكالسيوم من الجسم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

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منها تناول الكالسيوم.. 6 عادات غذائية لمنع الإصابة بآلام الكتف لدى النساء

مشاكل صحية تصيبك عند نقص الكالسيوم من الجسم

تتراوح أعراض نقص الكالسيوم ما بين الخفيفة والخطيرة المهددة للحياة اعتمادًا على شدة النقص، وتشمل أعراضه الشائعة ما يلي:

فقدان الأسنان وتشنج عضلي.. مشاكل صحية تصيبك عند نقص الكالسيوم من الجسم

1 - فقدان الأسنان بشكل غير متوقع.
2 - تهيج اللثة.
3 - هشاشة العظام (تفقد العظام كثافتها لأن الجسم يعوض نقص الكالسيوم منها، ما يجعلها أكثر عرضة للكسور).
4 - تشنج عضلي أو شعور بوخز متكرر في العضلات (يساعد الكالسيوم العضلات على الانقباض والاسترخاء).
5 - حرقان حول الفم والأصابع.
6 - تعب شديد وشعور عام بالخمول.
7 - عدم انتظام ضربات القلب.
8 - تشنجات في الوجه.
9 - تخدير وتنميل في الأطراف.
10 - الارتباك أو ضعف الذاكرة.
11 - ألم في الفخذين والذراعين عند المشي أو الحركة.
12 - الدوار والدوخة والصداع.

طرق معالجة نقص الكالسيوم والنظام الغذائي

جسمك لا ينتج الكالسيوم، لذلك يجب عليك الحصول عليه من خلال مصادر أخرى ويتوفر الكالسيوم في العديد من الأطعمة، مثل:

فقدان الأسنان وتشنج عضلي.. مشاكل صحية تصيبك عند نقص الكالسيوم من الجسم

1 - منتجات الألبان، مثل الجبن والحليب والزبادي.
2 - الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة، مثل البروكلي والكرنب.
3 - السمك بكل أنواعه مثل السردين وسمك السلمون المعلب.
4 - الأطعمة والمشروبات المعززة بالكالسيوم، مثل منتجات الصويا والحبوب وعصائر الفاكهة وبدائل الحليب.

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