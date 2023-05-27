تعرف على أسباب نقص الكالسيوم في جسمك وكيفية علاجه

يعتبر الكالسيوم معدن أساسي مسؤول عن التكوين الطبيعي وعمل القلب والأعصاب والعظام والعضلات والأسنان، لذلك يحرص الكثير لمعرفة سبب نقصه في الجسم لمعالجته.

ويبحث الكثير من الناس على محركات الإنترنت عن أسباب نقص الكالسيوم في الجسم، لتجنب الأعراض المؤلمة حفاظاً على صحة العظام من الهشهشة.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية أسباب نقص الكالسيوم في جسمك والأعراض الشائعة، وكيفية معالجته، وفقاً لموقع"health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أسباب نقص الكالسيوم في جسمك

يعمل الكالسيوم على تقوية الهيكل العظمي، ويتم تخزين حوالي 98٪ من الكالسيوم في جسمك، ويعمل على تقوية أسنانك وقلبك وأعصابك وعضلاتك بشكل صحيح.

ويؤدي نقص الكالسيوم إلى ضعف وهشاشة العظام، لذلك يجب أن تستمر على نظام غذائي صحي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم حتى لا تتعرض لفقدانه.

وينتج نقص الكالسيوم في جسمك بسبب قلة التغذية السليمة والمفيدة للجسم، أو قلة الرياضة التي تعمل على تنشيط الدورة الدمويه وتحريك عضلاتك، أو شرب المشروبات الغازيه التي تؤثر بشكل كبير على عظامك وتعمل على نقص الكالسيوم في الجسم.

أعراض نقص الكالسيوم في الجسم

الشعور بوخز في اليدين والقدمين

تشنجات العضلات

العصبية المفرطة

الصداع

تشنجات عضلية في اليدين والقدمين والذراعين والساقين أو الوجه

جلد جاف

تساقط الشعر

الوقاية من نقص الكالسيوم

1 - احرص على تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الحليب والجبن والزبادي، ويجب أن تكون منتجات الألبان قليلة الدسم وخالية من الدسم محملة بالكالسيوم ومدعومة بفيتامين هـ.

2 - يعد النظام الغذائي الغني بالكالسيوم أمرًا مهمًا لتقليل مخاطر نقص الكالسيوم وتحسين صحة العظام، لذلك يجب أن تعرص على تناول الخضار والفاكهه لانها صحيه وتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات الطبيعية.

3 - احرص على زيارة طبيبك كل أسبوعين لمعرفة نتيجة تحليلك والحصول على أدوية الفيتامينات التي تتناولها باستشارة الطبيب.

4 - احرص على ممارسة الرياضة في الصباح لتحريك عضلات جسمك وعظامك لتحصل على الطاقة وتنشيط الدورة الدموية في الجسم.