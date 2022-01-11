4 علامات تشير لنقص الكالسيوم فى الجسم

يعتبر الكالسيوم من أهم المعادن في جسم الإنسان، حيث يساهم الحفاظ على هذا المعدن الهام في حماية الجسم من الأمراض، فنحن بحاجة إليه للحفاظ على صحة أسناننا وعظامنا، ويمكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بالسرطان، ومشاكل القلب، بالإضافة إلى توازن ضغط الدم.

أوضح خبراء التغذية بموقع " healthdigezt"، أن الكالسيوم ليس موجودًا فقط في عظامنا، ولكن أيضًا في دمائنا، حيث يشكل نقص الكالسيوم خطورة على صحتنا، ويؤثر نقصانه في جسم الإنسان إلي هشاشة العظام وسوء صحة الأسنان.

وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة، فيما يلي بعض العلامات والأعراض التي يخبرك بها جسمك أنك بحاجة إلى مزيد من الكالسيوم في نظامك الغذائي.

كسر العظام بسهولة:

كسور العظام بسبب الحوادث أمر طبيعي، ومع ذلك إذا كنت تعاني من كسر في معصمك بسبب تعرضك لسقوط طفيف، فقد يكون هذا مؤشرًا كبيرًا على أن عظامك أصبحت هشة للغاية.

فمع تقدمنا ​​في السن، تميل عظامنا إلى أن تصبح أكثر هشاشة، فمن المهم أن يكون لديك ما يكفي من الكالسيوم في الدم لمنع العظام من الكسر، فهناك فرق بين الإصابة بإجهاد والتواء وكسر في العظام.

تشنجات العضلات:

تميل تقلصات العضلات إلى الحدوث كثيرًا وذلك بسبب نقصان معدن الكالسيوم، حيث يمكن أن يكون سببه الإرهاق وقلة التمرين، ويمكن أن تكون تقلصات العضلات المستمرة من أعراض نقص الكالسيوم.

كما يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم على المدى الطويل عدم ارتياح في العضلات وتقلصها، فلا ينبغي أبدًا أن يكون مستوى الكالسيوم لديك منخفضًا جدًا لدرجة أنك تعاني من هذه الأعراض، فقد يكون ذلك خطيرًا إذا لم يتم علاجه.

مشاكل في الأسنان:

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى ضعف الأسنان، مما يجعلها عرضة للتلف وترقق المينا ومشاكل اللثة، فإذا كانت أسنانك تميل إلى التشقق بجهد بسيط، فاستشر طبيبك على الفور.

الإصابة بضغط الدم المرتفع المستمر:

غالبًا لا يرتبط ارتفاع ضغط الدم بنقص الكالسيوم، ومع ذلك فقد أثبتت الدراسات أن زيادة تناول الكالسيوم في نظامك الغذائي يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وهناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على مستويات الكالسيوم في الجسم، حيث يمكن أن يتأثر امتصاص الكالسيوم بالأدوية والأمراض، والأهم من ذلك نظامك الغذائي.