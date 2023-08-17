منها تناول الكالسيوم.. 6 عادات غذائية لمنع الإصابة بآلام الكتف لدى النساء

آلام الكتف مرض شائع يصيب الكثير من الناس وخاصة النساء، وفي السنوات الأخيرة أصبحت مشاكل صحة الكتف أكثر شيوعًا بين النساء ، حيث أبلغ الكثير عن عدم الراحة وتقييد الحركة في هذا المفصل الحيوي.

- ما أهمية صحة الكتف؟

مفصل الكتف عبارة عن هيكل معقد يسمح بنطاق واسع من الحركة ، مما يجعله عرضة للتآكل والتمزق بمرور الوقت، وبالتالي فإن صحة الكتف أمر بالغ الأهمية للأنشطة اليومية والرفاهية العامة، تتيح الأكتاف الصحية نطاقًا واسعًا من الحركة ، مما يسمح بحركة مريحة للذراع في الأنشطة والتمارين اليومية.

كما أنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار والتحكم في الجسم أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة، وتعزز الأداء البدني، وتقلل الضغط على مناطق أخرى، و تساعد الأكتاف القوية في منع مشاكل الكتف الشائعة مثل إصابات الكفة المدورة أو الاصطدام أو الخلع أو الإجهاد.

- أبرز أسباب ظهور آلام الكتف

وبحسب موقع "Hindustan times" فقد نشر تقرير عن العوامل الرئيسية وراء ظهور آلام الكتف عند النساء والتي جاءت كالتالي:

- نمط الحياة غير المستقر:

يتزايد ألم الكتف نتيجة لنمط الحياة الخامل و يمكن لساعات طويلة من العمل المكتبي جنبًا إلى جنب مع القليل من التمارين أو عدم ممارسة الرياضة أن يضعف عضلات الكتف و يمكن أن تؤدي الحركة غير الكافية إلى إجهاد مفصل الكتف وخلق اختلالات، مما يؤدي إلى الشعور بالألم وعدم الراحة.

- زيادة عبء العمل والتوتر:

تواجه النساء ضغوط كثيرة حيث يتعين عليهن إدارة حياتهن الشخصية والمهنية وغالبًا ما تجد النساء أنفسهن وسط بمسؤوليات متعددة ، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر، و الكتفين والرقبة هما مكانان متكرران لعلامات الإجهاد الجسدية ففي منطقة الكتف، يمكن أن تتسبب العضلات المشدودة وزيادة توترها في الشعور بالألم وعدم الراحة، و يمكن تقليل آلام الكتف الناتجة عن الإجهاد باستخدام تمارين الاسترخاء والتمارين الرياضية الخفيفة.

- الحركة المتكررة :

يمكن أن تؤدي الحركة المتكررة والاستخدام المفرط للكتف في أنشطة مثل الكتابة أو الرسم أو ممارسة الرياضة إلى إجهاد لا داعي له على المفصل، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والإصابة بالالتهابات، ويمكن أن تساعد فترات التوقف المنتظمة وإطالة العضلات في منع الإصابات وتقليل احتمالية الإصابة بألم الكتف.

- التغيرات الهرمونية:

يمكن أن ينتج ألم الكتف عن التغيرات الهرمونية التي تعاني منها النساء ، خاصة أثناء الحمل وسن اليأس، و يمكن أن تؤثر التقلبات الهرمونية على تراخي المفاصل، مما يزيد من خطر الألم والضرر، خلال هذه الأوقات، يمكن السيطرة على آلام الكتف من خلال اتباع أسلوب حياة صحي وممارسة الرياضة بشكل متكرر والحصول على المشورة الطبية المناسبة.

- العوامل المرتبطة بالعمر:

من المرجح أن تعاني النساء من آلام الكتف بسبب المتغيرات المرتبطة بالعمر، والتي تؤدي غالبًا إلى إصابات الكفة المدورة والتهاب مفاصل الكتف ويمكن أن تؤدي التمرينات الرياضية المنتظمة والوزن الصحي إبطاء تقدم مشاكل الكتف المرتبطة بالعمر.

- ما الذي يجب تجنبه؟

للحفاظ على صحة الكتفين ، يجب على النساء تجنب حمل الأكياس الثقيلة ، والحركات المتكررة ، وتجاهل الألم ، وممارسة تمارين رياضية بشكل غير لائق، والجلوس المطول أو الكتابة دون أخذ فترات راحة.

- كيف يمكن الحفاظ على صحة الكتف من خلال التغذية؟

يعتبر الحفاظ على صحة الكتف من خلال التغذية طريقة فعالة وطبيعية للمرأة، التغذية السليمة تدعم صحة العظام والعضلات والمفاصل و يمكن تحسين قوة ومرونة مفصل الكتف باتباع بعض الإرشادات الغذائية التالية:

تناول الكالسيوم وفيتامين د :

الكالسيوم وفيتامين د ضروريان للحفاظ على عظام قوية ، وخاصة في مفاصل الكتف، يجب على البالغين وخاصة النساء ،تناول منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن ، وكذلك الخضروات الورقية.

تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية:

أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين ، مضادة للالتهابات وتساعد على التحكم في آلام الكتف، وتعتبر المصادر النباتية مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز مفيدة أيضًا و يعتبر زيت السمك والمكملات النباتية من الخيارات الجيدة جدا.

تناول البروتين:

من الضروري تناول ما يكفي من البروتين للحفاظ على نمو العضلات وإصلاحها، يتطلب الاستقرار والوقاية من الإصابة عضلات كتف قوية، توفر مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الزبادي والدجاج والأسماك والفاصوليا والعدس الأحماض الأمينية اللازمة لنمو العضلات وإصلاحها.

تناول مضادات الأكسدة:

تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، مما قد يعزز صحة الكتفين، و يعتبر التوت ، والحمضيات ، والسبانخ ، واللفت ، والفلفل الحلو ، وغيرها من الفواكه والخضروات مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

الترطيب:

يعد شرب كمية كافية من الماء أمرًا ضروريًا لصحة المفاصل ، وتليين مفاصل الكتف ، وتسهيل الحركة ، وتقليل مخاطر التآكل والتمزق، يجب على النساء تجنب الإفراط في تناول القهوة أو المشروبات السكرية والبقاء رطبة.

ممارسة التمرينات الرياضية المنتظمة:

يمكن أن يؤدي التمرين المنتظم وإطالة العضلات وتجنب إجهاد عضلات الكتف إلى تعزيز الرفاهية العامة والحفاظ على نمط حياة نشط، إذا كانت العظام والمفاصل قوية يمكن منع الإصابات المتكررة.