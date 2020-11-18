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منوعات

ما أهمية الماغنيسيوم للجسم؟

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:23 م
المغنيسيوم
المغنيسيوم
وكالات
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يعد الماغنيسيوم أحد المعادن الضرورية التي يحتاجها جسم الإنسان، لأنه يساهم في مئات الوظائف الحيوية ومنها طريقة عمل الأعصاب والعضلات وله دور في تقوية العظام وضبط نسبة السكر في الدم.

ذكر ذلك موقع "ويب ميد" الأمريكي، مشيرًا إلى أن الماغنيسيوم يساهم في الحفاظ على قوة العظام والحفاظ على صحة القلب، ويساعد في ضبط نسبة السكر في الدم عند المعدلات الطبيعية.

ويلعب الماغنيسيوم دورًا أساسيًا في ضبط مستويات الطاقة التي يحتاجها الجسم، ويمكن الحصول عليه من العديد من المواد الغذائية والمشروبات، لكن في بعض الحالات يحتاج الجسم كمية أكبر وفقًا لإرشادات طبية.

وتحتاج النساء البالغات إلى 310 جرامات من الماغنيسيوم يوميًا، وتزيد هذه النسبة إلى 320 جرامًا بعد سن الثلاثين عامًا، في حين تحتاج النساء الحوامل إلى 40 جرامًا إضافية من هذا المعدن يوميًا.

أما الرجال أقل من 31 عامًا فيحتاجون إلى 400 جرام يوميًا بينما يحتاج من يتجاوزون هذه السن إلى 420 جرامًا يوميًا.

وتتراوح النسبة التي يحتاجها الأطفال من هذا المعدن بين 30 و410 جرامات وفقًا للسن وجنس الإنسان.

ويقول الموقع إن عدم الحصول على النسب الكافية من هذا المعدن يوميًا يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، منها الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ويكون ذلك بسبب تخلص الجسم من هذا المعدن بمستويات عالية أو عدم الحصول عليه من الأساس، بينما يؤدي زيادة نسبة هذا المعدن في الجسم إلى مشاكل صحية أيضًا ويمكن تحديد ذلك عن طريق الأطباء.

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