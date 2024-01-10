"التنسيقية" تستعرض حصاد لجنة متابعة الزيارات خلال 2023 (إنفوجراف)

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن حصاد لجنة متابعة الزيارات بالتنسيقية خلال عام 2023، موضحة أن هذه اللجنة تتولي ترشيح أعضاء التنسيقية للزيارات وورش العمل بما يضمن مشاركة كافة الأعضاء بهدف 3 نقاط هما ضمان إنشاء كوادر سياسية تستمع إلي كافة المقترحات والأفكار، وتدريب أعضاء التنسيقية علي الاستعداد الكامل لتقبل آراء الآخرين.

وأشارت تنسيقية الاحزاب والسياسيين إلى أن من ضمن الأهداف أيضًا هو ضمان التوزيع العادل لأعضاء التنسيقية علي كافة الزيارات الداخلية والخارجية.

أوضحت التنسيقية أن أبرز الزيارات الرسمية لأعضاء التنسيقية شملت الهيئات والوزارات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات والأحزاب السياسية.