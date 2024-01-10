الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تستعرض حصاد لجنة متابعة الزيارات خلال 2023 (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن حصاد لجنة متابعة الزيارات بالتنسيقية خلال عام 2023، موضحة أن هذه اللجنة تتولي ترشيح أعضاء التنسيقية للزيارات وورش العمل بما يضمن مشاركة كافة الأعضاء بهدف 3 نقاط هما ضمان إنشاء كوادر سياسية تستمع إلي كافة المقترحات والأفكار، وتدريب أعضاء التنسيقية علي الاستعداد الكامل لتقبل آراء الآخرين.

وأشارت تنسيقية الاحزاب والسياسيين إلى أن من ضمن الأهداف أيضًا هو ضمان التوزيع العادل لأعضاء التنسيقية علي كافة الزيارات الداخلية والخارجية.

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تنسيقية شباب الأحزاب تستعرض حصاد مبادرة محو الأمية خلال 2023 (إنفوجراف)

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تنسيقية الأحزاب تستعرض أنشطة لجنة متابعة الزيارات خلال 2023 (إنفوجراف)

أوضحت التنسيقية أن أبرز الزيارات الرسمية لأعضاء التنسيقية شملت الهيئات والوزارات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات والأحزاب السياسية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لجنة متابعة الزيارات التنسيقية كوادر سياسية الزيارات الرسمية المجتمع المدنى

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