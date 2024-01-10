توقيع الكشف الطبي على 1186 مواطنا خلال قافلة علاجية فى روضة أكتوبر

أقامت محافظة الجيزة، قافلة طبية في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمواطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر وانطلاقا من خطة الدولة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان عن للمواطنين.

وأكدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أن مديرية الشئون الصحية بالجيزة نظمت قافلة علاجية شاملة لأهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تم تنظيمها على مدار العام لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



١١٨٦ مواطن استفادوا من القافلة الطبية بمحافظة الجيزة

حيث قدمت القافلة خدماتها واستفادت منها عدد ١١٨٦ مواطن ولقت إقبالًا كبيرًا من قبل اهالي الاسكان البديل بروضة اكتوبر وقد شملت تخصصات الرمد والأطفال والباطنة والنسا وتنظيم الأسرة والمسالك البولية والعظام والجلدية ومعامل وتحاليل والاكتشاف المبكر للضغط والسكر واشعه تشخيصية وتم صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات او للعلاج علي نفقة الدولة وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمة.

كما شهدت القافلة تنظيم حلقات نقاشية لرصد الاحتياجات الفعلية لهم والعمل على تلبيتها وتقديم المشوار للسيدات والتثقيف الصحي لهم.

وتمت القافلة بمتابعة من الدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية والدكتورة أماني الصياد مسئول إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والدكتور حازم مصطفى مدير إدارة القوافل العلاجية.

وتأتي الأعمال في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمواطني الإسكان البديل بروضه أكتوبر وانطلاقا من خطة الدولة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان عن للمواطنين.

وتعتبر القوافل الطبية في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.