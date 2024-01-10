الأربعاء 10 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

غطاس متطوع: نبحث عن جثمان غريق لوران وسط ظروف قاسية

حادث غريق لوران
حادث غريق لوران

قال أحد الغطاسين المتطوعين في البحث عن غريق لوران بالإسكندرية إن استغاثة عاجلة وصلت إليهم في منتصف الليل عبر الصفحة الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي بوجود حالة غرق، ليتوجه 3 غطاسين للبحث عن الغريق وسط الظلام.

وأضاف أن حالة البحر غاية في الصعوبة ويصعب البحث فيها: “نأمل في إيجاد الغريق وخروجه لدفنه”، مؤكدًا أنه لازال البحث جاريًا وهناك 6 أفراد من الغطاسين متواجدين في المحروسة أملاً في أن يلقي التيار بالغريق في أي جهة أخرى.

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"إلحقني يا جون".. صديق "غريق لوران" يحكي المشهد الأخير قبل أن يبتلعه البحر

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من الفرح للموت.. هكذا انتهت حياة "يوسف" غرقًا في لوران الإسكندرية

حادث غريق لوران 

وتواصل فرق الإنقاذ النهري برفقه الغطاسين المتطوعين البحث عن جثمان غريق الذي فقد حياته مساء أمس، في منطقة لوران بالإسكندرية بسبب ارتفاع موج البحر ومازال البحث جاريًاعن الجثمان الغارق.

وقال كابتن إيهاب المالحي، قائد فريق الغواصين المتطوعين لـ"الدستور" إن شاب يدعى يوسف علي، 18 عاما فقد حياته غرقا فجر اليوم بسبب وقوفه على أحد صخور البحر برفقة أصدقاءه للتصوير، قبل خلع ملابسه وتركها على الشاطىء والنزول لمياه البحر للسباحة ليلا بإرادته.

تابع المالحي أن حادث الغرق حدث مساء الأمس ليلا ولكن حتى الآن مازال يتواجد 7 من الغطاسين المتطوعين برفقه فرق البحث للإنقاذ النهري لمحاولات البحث عن الجثمان الغارق المفقود.

وأكمل أن حالة البحر غير مستقرة وأمواجه مرتفعة وهذا مايصعب مهمة البحث عن الجثمان الغارق، ونواصل البحث بين الصخور أولا أملا أن يكون عالقا بين إحداهما قبل النزول لمياه البحر لمواصلة جهود البحث.

غريق لوران حادث غريق لوران البحر فرق الإنقاذ النهري بالاسكندرية جثمان أول ضحايا الشتاء موج البحر

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