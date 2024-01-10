الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

غدًا.. أولى جلسات دعوى تعويض ورثة نيرة أشرف بـ10 ملايين جنيه

محمد عادل نيرة أشرف
محمد عادل نيرة أشرف

تنظر محكمة  شرق طنطا الابتدائية، غدًا الخميس، أولى جلسات الدعوى المقدمة من ورثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، ضد ورثة محمد عادل والمعروف إعلاميًا بقاتل نيرة أشرف، والمنفذ فيه حكم الإعدام بتاريخ 14 يونيو الماضي، أمام الدائرة الثالثة تعويضات.

كان المحامي خالد عبد الرحمن، محامي نيرة أشرف، قد تقدم بدعوى أمام محكمة شرق طنطا الابتدائية يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من أسرة ورثة محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

حبس المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قررت حبس المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بتهديد بالقتل في حالة رفضها الارتباط به أو الزواج منه، بعد تحريرها محضرًا تتهمه فيه بإرسال رسائل على هاتف والدها، تفيد بإنهاء حياتها أسوة بشقيقتها نيرة أشرف، التي قتلت على يد المتهم محمد عادل.

محكمة شرق طنطا الابتدائية أولى جلسات الدعوى ورثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

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