الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

المؤبد للمتهم بترويج المواد المخدرة بالزقازيق

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على متهم عثر بحوزته  على مواد  مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بمركز الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 30511 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 3095 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم مؤمن ال ع، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بمركز الزقازيق.

جاء فى أمر الإحالة أنه عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق حافظة الشرقية مواد مخدرة مركز الزقازيق المحاكمة الجنائية

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