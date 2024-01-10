الأربعاء 10 يناير 2024
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غلق 44 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وتحرير 240 مخالفة بالمنيا

وزارة الصحه والسكان
وزارة الصحه والسكان

قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور محمد حسنين، إنه تم تحرير 240 مخالفة لاشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية على بعض محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائي.


وأضاف وكيل الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ إجراءات غلق 44 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، مؤكدًا على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية؛ لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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وأوضح  أنه تم سحب 200 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 1008 كيلو جرامات من الأغذية المختلفة و200 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى استخراج 1355 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.

كان قد قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، الدكتور محمد حسنين، إن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل فئات المجتمع، بجانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة؛ للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.


ونوه بأن نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 25 و26 ديسمبر الحالي، بقرية صفط الغربية التابعة لمركز المنيا؛ أسفرت عن توقيع الكشف على 1628 حالة من مواطني القرية وصرف العلاج لهم مجانا

 

وأوضح أن القافلة شملت عددًا من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن) حيث تم إجراء الكشف الطبي على 391 حالة جراحة، 378 حالة أطفال، 335 حالة باطنة، و55 حالة نساء، و65 حالة أسنان، و219 حالة جلدية، و121 حالة أنف وأذن، و64 حالة تنظيم أسرة، بجانب إجراء 157 تحليلا مختلفا و3 حالات موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 95 مترددا، وتم تحويل 5 حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

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