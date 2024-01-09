بلينكن: نقف مع إسرائيل لتأمين حدودها الشمالية وملتزمون بحل الأزمة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تقف بجانب إسرائيل لتأمين حدودها الشمالية، مشددًا على التزام واشنطن بحل التوتر مع حزب الله والصواريخ اليومية على تل أبيب؛ لضمان عودة المدنيين الإسرائيليين لمنازلهم: "نتحدث عن سلام وأمان دائم لإسرائيل في المنطقة".

أضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب أنه يجب إنهاء عنف المستوطنيين وأعمال التدمير؛ لأنها كلها تصعّب الهدف من تحقيق الأمان والسلام الدائم.

على السلطة الفلسطينية أن تُحسن حوكمتها

تابع "على السلطة الفلسطينية أن تحسن حوكمتها وستلتزم إسرائيل أن تتخذ هذه القرارات الصعبة، مؤكدًا أن جو بايدن عندما خاطب الشعب الإسرائيلي أعطى وعدًا أن الولايات المتحدة تحمي ظهر إسرائيل للعلاقة والصداقة بين البلدين".