"الجارديان": ارتباك بشأن خطة كندا لإعادة توطين 1000 فلسطينى

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، الضوء على خطة كندا لإعادة توطين ألف شخص فلسطيني محاصر فى غزة، ما أدى إلى ارتباك بشأن الخطة بشكل مؤقت إلى خلق وضع يشبه "ألعاب الجوع"، حيث يقاتل السكان من أجل ما يقول محامو الهجرة إنها أماكن قليلة للغاية لمعالجة الأزمة الإنسانية.

وفي ديسمبر الماضي، وسط ضغوط متزايدة من الجماعات الحقوقية، قال مسئولون كنديون إنهم سيقدمون 1000 تأشيرة لسكان غزة الفارين من المنطقة التي مزقتها الحرب.

قصفا جويًا متواصلًا من إسرائيل

ويأتي هذا البرنامج في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة قصفًا جويًا متواصلًا من إسرائيل، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف، حيث يسمح برنامج كندا للمتقدمين الناجحين باللجوء إلى كندا لمدة ثلاث سنوات إذا كانت أسرهم مستعدة لدعمهم ماليًا خلال تلك الفترة.

لكن أحد محامي الهجرة قال إن التفاصيل القليلة التي تم الكشف عنها حول عملية التقديم، والتي تبدأ في 9 يناير، تعني أن المقيمين في كندا يخشون أنهم لن يتمكنوا من مساعدة أسرهم.

“عندما تقول الحكومة 1000 نقطة، ماذا يعني ذلك؟ لدينا عميل يضم أكثر من 20 فردًا من أفراد العائلة في غزة. هل يمثلون تطبيقًا واحدًا؟ أو 20؟ قال المحامي: "لا نعرف". "لدينا عميلة واحدة تأمل في إنقاذ عائلتها ولكن الحقيقة هي أنها تتنافس ضد أي شخص آخر في هذا الوضع".

وقالت وزارة الهجرة الكندية في بيان إن الحد الأقصى المسموح به هو 1000 تأشيرة "يأخذ في الاعتبار التقلبات على الأرض والصعوبة التي تواجهها كندا والدول ذات التفكير المماثل في نقل الأشخاص من غزة إلى مصر"، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الهجرة ماثيو كروبوفيتش في بيان. بيان الثلاثاء.

وقد دعا المجلس الوطني للمسلمين الكنديين الحكومة إلى إزالة الحد الأقصى، بحجة أن الحاجة أكبر بكثير من الألف تأشيرة المخصصة.

وفي العام الماضي، أعلنت كندا عن جهود مماثلة لمساعدة الأوكرانيين على الفرار من الغزو الروسي لبلادهم. لكن البرنامج لم يكن لديه حد أقصى لطلبات التأشيرة وتنازلت الحكومة عن جميع رسوم الطلبات.

وقال المحامي: "لقد أظهرت كندا في السابق أنها عندما تريد المساعدة، فإنها تستطيع ذلك". "لماذا لا يفعلون ذلك في هذا الوضع، عندما يتم قصف منازل الناس، أمر محبط للغاية".