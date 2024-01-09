الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

"سى إن إن": إسرائيل تواجه قضية إبادة جماعية فى المحاكم الدولية

قصف غزة
قصف غزة

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن تمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، هذا الأسبوع، في قضية عالية المخاطر يمكن أن تحدد مسار الحرب الوحشية في غزة.

ويقول الخبراء إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة الدولة اليهودية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، والتي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي خلال المحرقة.

انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية فى حربها 

 

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ورفعت حكومة جنوب إفريقيا، التي خلفت نظام الفصل العنصري الذي أصبح منبوذا على الساحة الدولية قبل ثلاثة عقود، القضية ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية في حربها على حماس في غزة، حسب الشبكة الأمريكية في تقرير صادر لها. 

ورفضت إسرائيل بشدة هذا الاتهام، ووصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "اتهام كاذب".

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستقدم قضية "باستخدام الدفاع عن النفس" لإظهار أنها تبذل "أقصى ما في وسعها" في ظل "ظروف معقدة للغاية" لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.

وقال إلياف ليبليتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، لشبكة CNN، إن القضية مهمة سياسياً وقانونياً، مشيرا الى أن ادعاء الإبادة الجماعية هو أخطر ادعاء قانوني دولي يمكن توجيهه ضد دولة ما.

وفي سياق متصل، أفاد مستشفى في وسط غزة باستقبال عشرات الضحايا من عدة مناطق بوسط غزة جراء الغارات الجوية المكثفة خلال الليل.

حيث يظهر مقطع فيديو تم تصويره لشبكة "سي إن إن" سقوط عدد من الضحايا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة. ويقول المستشفى إن 57 شخصا قتلوا وأصيب نحو 70 آخرين، موضحًا أن عشرة على الأقل من القتلى أطفال.

ويُظهر مقطع الفيديو أشخاصًا يصلون من أجل القتلى، الذين تم إحضارهم إلى هناك من دير البلح والمغازي والنصيرات، وجميعها مناطق في وسط غزة شهدت قتالًا عنيفًا وغارات جوية واسعة النطاق.

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