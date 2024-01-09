الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

رياضة

رسميًا.. هنريد رودل مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لكرة السلة

مدرب مصر لكرة السلة
مدرب مصر لكرة السلة

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، على التعاقد مع الألماني هنريك رودل لتولي مهمة المدير الفني لمنتخب مصر.

وفتح عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات خطوط اتصال خلال الأيام الماضية مع هنريك رودل المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا من أجل قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة وأنهى معه كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ووقع رودل صاحب الـ 54 عامًا على عقود تدريب المنتخب الوطني مع الاتحاد المصري لكرة السلة إلكترونيًا ليصبح مديرًا فنيًا للفراعنة.

ومن المقرر أن يصل هنريك رودل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدأ مهمته مع المنتخب الوطني.

 

مجدي أبو فريخة: اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.. أهدي البطولة العربية لوزير الرياضة

من جانبه أكد مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي، بعدما توج المنتخب الوطني بلقب البطولة العربية للمنتخبات التي استضافتها مصر في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحقق المنتخب المصري البطولة بعد الفوز على نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 87/62 في الدور النهائي.

قال مجدي أبو فريخة: “أبارك للاعبي المنتخب المصري الذين كانوا على قدر كبير من الثقة والمسؤولية وقاموا بتشريف مصر، كما أبارك للجهاز الفني المميز، حيث إن هذه أول بطولة يتوج بها المنتخب بعد الانتخابات الرئاسية“.

وأضاف: “أقدم كافة الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهده المبذول ودعمه المستمر والمتواصل للاتحاد ونهدي هذه البطولة له فهذا أقل شئ“.

واختتم رئيس الاتحاد: “أتمنى التوفيق الدائم لمصر وللمنتخب المصري والتتويج دائمًا بالألقاب، كما أن تنظيم مصر للبطولة كان على أعلى مستوى، فقد تواجد الوفود العربية في بلدهم الثاني مصر“.

هنريك رودل عمرو مصيلحى الدكتور مجدي أبو فريخة مجدي أبو فريخة منتخب ليبيا

مواد متعلقة

لاعبة منتخب السلة تكشف أسباب فوزها بجائزة الأفضل في إفريقيا 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

إحالة العضو المنتدب التجارى بـ"النيل للمجمعات الاستهلاكية" و14 موظفًا للمحاكمة الجنائية

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

الأرصاد الجوية تكشف مواعيد وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة وحالة الطقس

سرايا القدس: إسقاط طائرة استخبارات إسرائيلية فى خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر