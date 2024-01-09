لاعبة منتخب السلة تكشف أسباب فوزها بجائزة الأفضل في إفريقيا 2023

قالت هاجر عامر، لاعبة منتخب مصر لكرة السلة إنها بدأت الاهتمام والتمرين على رياضة كرة السلة منذ أن كان عمرها لا يتجاوز الـ4 سنوات.

احتراف كرة السلة

وأكدت هاجر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن والدتها كانت خير داعم لها للاستمرار في كرة السلة:"كنت أعاني في التمرين بصورة كبيرة أثناء طفولتي، لكن بعد حصدي للبطولات أصبح بداخلي روح وعزيمة من أجل تحقيق المزيد من الجوائز".

وتابعت "فزت بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا العام الماضي، وجائزة الأفضل في بطولة إفريقيا ٢٠٢٣ والكثير من الجوائز الدولية الأخرى".

العودة للتدريب

واستطردت:"في ٢٠١٥ تعرضت للإصابة في قدمي ما أدى لتدخل جراحي، بعد ذلك تزوجت ثم أنجبت طفلتي الأولى، لذا ابتعدت عن الساحة الرياضية 4 سنوات متواصلة وعندما فكرت في العودة إلى المجال الرياضي مرة أخرى كنت حريصة على أن أعود لكرة السلة بنفس المستوى الذي كنت عليه من قبل".