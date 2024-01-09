الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

غدًا.. وليد هندي يتحدث عن "النوستالجيا" عند المصريين في "افتح باب قلبك"

الدكتور وليد هندي
الدكتور وليد هندي

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، خلال حلقة الأربعاء من برنامجها "افتح باب قلبك" على قناة "CBC"، الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، للحديث عن النوستالجيا عند المصريين والحنين إلى الماضي، وكيف تحولت لحالة من المتعة والراحة والتخلص من ضغوط الحاضر والخوف من المستقبل.

وتتطرق الحلقة للإجابة عن تساؤل هل النوستالجيا ظاهرة إيحابية أم سلبية، وكيف يمكن أن تتحول لمرض نفسي أو تهدد بالدخول في الاكتئاب.

تكشف أميرة بهي الدين خلال الحلقة أبرز مظاهر النوستالجيا لدى المصريين من الدراما والأفلام والموسيقي والأغاني والتاريخ، وكيف أثرت منصات التواصل الاجتماعي في أزدهار ظاهرة النوستالجيا.

يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، على قناة "CBC"، على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل مايهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم.

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