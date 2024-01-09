مران الزمالك.. 4 مطالب من معتمد جمال للاعبيه والمثلوثي يواصل التأهيل

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الأبيض، قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، بحضور عبدالواحد السيد مدير الكرة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة الحالية، وعدم الانشغال بأي أمور خارج الملعب وبذل أقصى جهد استعداداً للفترة المقبلة.

وشدد جمال في حديثه مع اللاعبين على ضرورة استغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل، من أجل الاستعداد للمباريات المحلية والإفريقية التي سيخوضها الزمالك في الشهر المقبل.

وفي السياق ذاته، أدى اللاعبون تدريبات استشفائية في بداية المران بعد خوض مباراة ودية بالأمس أمام كسكادا، والتي فاز فيها الزمالك برباعية دون رد.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، بجانب خوض تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

فيما خاض التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، المرحلة الثالثة من التأهيل في ظل شكواه من إصابة بشد في عضلة السمانة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ناصر منسي ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

وانتظم ناصر منسي مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية، بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن التدريبات لمدة يومين بسبب مرض والدته في الفترة الماضية، قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي في مران اليوم.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في المران، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية خلال هذه الفقرة.

ويستعد الزمالك، للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك، في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.