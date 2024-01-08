الإثنين 08 يناير 2024
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رياضة

معتمد جمال يُعدد مكاسب ودية الزمالك أمام كسكادا وهدفه فى المرحلة المقبلة

معتمد جمال
معتمد جمال

عدد معتمد جمال المدير الفني للزمالك، مكاسب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام كسكادا، وتحقيق الفريق الفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وحقق الزمالك الفوز برباعية نظيفة، حملت توقيع محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

وقال معتمد جمال بعد المباراة: "كان من المهم أن يخوض الفريق مباريات ودية في ظل فترة التوقف الحالية لتغيير النمط بخوض التدريبات بشكل متواصل، فمهما كان يؤدي اللاعبون بقوة في التدريبات الأمر يصبح مختلفا بلعب المباريات الودية ليكونوا في حالة جاهزية أكبر".

وأشار معتمد جمال إلى أن مشاركة مصطفى شلبي في المباراة اليوم كان أمرا إيجابيا بعد فترة طويلة من الغياب، بسبب الإصابة، خاصة أنه ظهر بشكل طيب في المباراة وصنع العديد من الفرص.

وتابع: "كما تأتي مشاركة محمود حمدي (الونش) خطوة لحصوله على مزيد من حساسية المباريات وتجهيزه بالشكل الأمثل هو الآخر".

وعن مشاركة عمار ياسر ومصطفى شكري ثنائي فريق الشباب، أكد معتمد جمال أن الجهاز الفني يسعى لتصعيد العناصر المميزة بشكل مستمر في الفريق الأول.

وشهدت ودية الزمالك وكسكادا، مشاركة عدد كبير من الصف الثاني والبدلاء، بسبب تواجد اللاعبين الدوليين مع المنتخب الوطني الأول.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة دوري نايل، تشهد حاليا فترة توقف تستمر لمنتصف شهر فبراير المقبل، بسبب استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2023.

ومن المقرر انطلاق منافسات المونديال القاري 2023، بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

الزمالك مباريات ودية كسكادا معتمد جمال ودية الزمالك وكسكادا

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