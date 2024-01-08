الإثنين 08 يناير 2024
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رياضة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

حسين لبيب
حسين لبيب

قرر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، تأجيل اجتماع مجلس الإدارة، الذي كان من المقرر أن يُعقد اليوم الإثنين، بمقر القلعة البيضاء.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا اليوم، لمناقشة آخر تطورات ملف القيد، وبعض الملفات الهامة داخل النادي.

ويُعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد في الفترة الأخيرة، ويحاول مسئولو النادي توفير مبلغ الغرامة المستحقة لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، من أجل رفع إيقاف القيد.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن مسئولي الزمالك جمعوا مبلغًا بالجنيه المصري، وينتظرون تحويله لعملة الدولار، لدفع جزء من الغرامة لصالح النادي البرتغالي، ثم دفع باقي الغرامة على قسطين.

وفي حالة أن رفض النادي البرتغالي استلام جزء من المبلغ، سيقوم مسئولو الزمالك بتحويل المبلغ كاملًا من أجل حل الأزمة، وعقد صفقات جديدة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم.

الزمالك اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك حسين لبيب

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