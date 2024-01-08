الإثنين 08 يناير 2024
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رياضة

سامسون ونداي يقودان الزمالك لاكتساح كسكادا برباعية نظيفة وديا

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نظيره كسكادا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما على ملعب النادي عصر اليوم الاثنين.

سجل أهداف الزمالك كل من، محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع.. أحمد زكي ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء ومحمد طارق.

خط الوسط..محمد حسام “بيسو” وعمرو السيسي، ومصطفى شكري وسيد عبدالله “نيمار"، ومصطفى شلبي.

خط الهجوم.. عمار ياسر.

وشهد تشكيل الزمالك، وجود عدد كبير من الصف الثاني والبدلاء، نظرا لغياب اللاعبين الدوليين، المتواجدين مع المنتخب الوطني الأول، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار”.

سجل محمود علاء مدافع الزمالك، هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 29 من ضربة رأسية، بعدما تلقى عرضية من ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء عن طريق مصطفى شلبي، وقابلها علاء بضربة رأسية في سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى كسكادا.

وفي الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، بكل من معاذ علاء ومحمد عبد الغني، وحاتم سكر ونبيل عماد “دونجا”، ومصطفى الزناري وعمر جابر، ويوسف أوباما وإبراهيما نداي، وسامسون أكينيولا، بدلا من عبد الرحمن نفاد، ومحمود علاء وأحمد ذكي، ومحمد حسام “بيسو” ومحمد طارق، وعمرو السيسي ومصطفى شكري، وسيد عبد الله “نيمار وعمار ياسر.

وأضاف البنيني سامسون أكينيولا الهدف الثاني في الدقيقة 47، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت على يسار حارس كسكادا، ودفع الجهاز الفني للزمالك بحسام عبد المجيد بدلا من الونش في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 70 نجح السنغالي إبراهيما نداي في تسجيل الهدف الثالث للزمالك بتسديدة أرضية من ضربة ثابتة، قبل أن يتمكن عمار ياسر من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 80 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما عاد للمشاركة في الشوط الثاني مجدداً على حساب مصطفى شلبي، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك برباعية دون رد.

الزمالك مباريات ودية كسكادا سامسون أكينيولا إبراهيما نداي

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