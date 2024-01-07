الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبد المنصف يشيد بمستوى محمد عواد فى تدريبات الزمالك

محمد عواد
محمد عواد

أشاد محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك بمستوي وتطور أداء حراس مرمى الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

شدد عبد المنصف على التزام عواد حارس المرمى في التدريبات بعد عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مضيفًا أن عواد يؤدي التدريبات بجدية ويركز في عمله، فقط، دون الانشغال بأي أمور أخرى.

أشار عبد المنصف إلى أن العمل، حاليًا، قائم وبقوة من أجل استكمال الفترة الماضية التي ظهر فيها محمد عواد بشكل مميز، سواء في الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية واستطاع خلالها الخروج بشباك نظيفة في خمس مباريات من أصل 6 لقاءات خاضها .

وفيما يخص الحراس الشباب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، أشاد عبد المنصف بتطور الأداء الخاص بالثنائي سواء في التدريبات أو خلال المشاركة في مباريات فريقهما ببطولة الجمهورية.

وشدد مدرب الحراس على أن نفاد ومعاذ سيكون لهما دور في المباريات الودية خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأول.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 حتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

بعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

وقام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بتخصيص فقرة تدريبات فنية خاصة للثلاثي عواد وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين حراس مرمى الأبيض خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.

وقام عبد المنصف بتدريب الحراس على عدة جوانب فنية منها سرعة رد الفعل، إضافة إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء، والتعامل مع الكرات العرضية.

الزمالك محمد عبد المنصف محمد عواد كأس الأمم الأفريقية المقبلة كأس الأمم

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