الأربعاء.. الزمالك يواجه عثماثون طنطا "وديًا" خلال توقف الدورى

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك فريق عثماثون طنطا ودياً، الأربعاء المقبل، على ملعب النادي في إطار استعداداته خلال فترة توقف الدوري.

وأكد أحمد حسني المدير الإداري بالزمالك أن فريق الإعلاميين الذي كان مقررًا مواجهته الأربعاء اعتذر عن عدم خوض المباراة، ليتم الاتفاق مع فريق عثماثون طنطا لمواجهته ودياً.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر لخوض دورتين وديتين في الإمارات خلال شهر يناير الجاري.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

بعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.