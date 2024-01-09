الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

سقوط عصابة تسرق التكاتك بحرق أصحابها في بولاق الدكرور

متهم
متهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبال سائق مركبة توك توك مقيم بدائرة القسم مُصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم

بالفحص تبين أنه أثناء سير الـمُصاب بمركبة التوك توك الخاص به بدائرة القسم، استوقفه مجهولان رجل وسيدة وطلبا منه توصيلهما لأحد المستشفيات بدائرة القسم، ولدى سيرهم بالطريق قاما بإلقاء كمية من البنزين عليه وإضرام النيران به وسرقة مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب، وفي وقت لاحق تبلغ للقسم من ذات المستشفى باستقباله سائق مركبة "توك توك" آخر مُصاب بحروق متفرقة، وتبين تعرضه لذات الواقعة من قبل مجهولين لهما ذات المواصفات.

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تفاصيل قتل عامل لصديقه بسبب خلاف على غسيل طبق فول في عين شمس

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعتين عامل، زوجته ربة منزل لها معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزة الأول على "هاتف محمول خاص بأحد المجنى عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعتين وأنهما يكونان تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بالإكراه، وأضافا بتصرفهما في مركبتي التوك توك" بالبيع لعميليهما سيئئ النية سائقى "توك توك" أحدهما زوج شقيقة المتهمة تم ضبطهما وبحوزتهما المركبتين المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الداخلية قسم شرطة بولاق أمن الجيزة البنزين توك توك

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تفاصيل قتل عامل لصديقه بسبب خلاف على غسيل طبق فول في عين شمس

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