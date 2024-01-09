الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لحالات إنسانية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

 بدأ المحافظ اللقاء، بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية لمواطنة بناحية كفر ميت العبسي بقويسنا مراعاة لظروفها الاجتماعية والصحية الصعبة، وأحال طلب مواطن بناحية شبين الكوم تعرض منزله لحادث حريق ويلتمس الحصول على مساعد مالية مراعاة لظروفه إلى لجنة الكوارث للدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

مواطنة تتضرر من الإشغالات.. والمحافظ يستجيب

واستمع محافظ المنوفية لشكوى مواطنة بناحية شبين الكوم تتضرر من وجود العديد من الإشغالات أمام منزلها ما يلحق الضرر بها، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم باتخاذ اللازم فورا حفاظا على الصالح العام وفرض سيطرة القانون، كما كلف المحافظ المستشار القانونى بدراسة طلب أرملة ببركة السبع تلتمس تخفيض قيمة الغرامة المالية لمحل خاص بها كونه مصدر رزقها الوحيد مراعاة لظروفها، والعرض عليه.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطن بناحية طوخ طنبشا مركز بركة السبع وآخر بناحية الشهداء يتضررون من إجراءات الوحدة المحلية وشركة مياة الشرب والصرف الصحى والعرض عليه لاتخاذ اللازم. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مساعدات لحالات انسانية الفحص الفوري لشكاوي المواطنين صرف مساعدات ماليه

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يخصص مقر حى غرب القديم لإقامة مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحى

محافظ المنوفية يفحص شكوى أهالي الباجور

ضبط 58 طن مواد غذائية قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية

الأكثر قراءة

وزير التعليم: استراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

خطوة واحدة تحسم انتقال أحمد عبدالقادر من الأهلى إلى الزمالك (خاص)

عضو منتدب مزيف.. سائق ينصب على أستاذة جامعية ويهددها في مصر الجديدة

إعلام إسرائيلى: 6 عسكريين إسرائيليين قتلوا بانفجار شاحنة بها مواد متفجرة

سرقوا الذهب.. سقوط عصابة خطفت مطرب شعبي في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان