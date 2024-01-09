محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لحالات إنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

بدأ المحافظ اللقاء، بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية لمواطنة بناحية كفر ميت العبسي بقويسنا مراعاة لظروفها الاجتماعية والصحية الصعبة، وأحال طلب مواطن بناحية شبين الكوم تعرض منزله لحادث حريق ويلتمس الحصول على مساعد مالية مراعاة لظروفه إلى لجنة الكوارث للدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

مواطنة تتضرر من الإشغالات.. والمحافظ يستجيب

واستمع محافظ المنوفية لشكوى مواطنة بناحية شبين الكوم تتضرر من وجود العديد من الإشغالات أمام منزلها ما يلحق الضرر بها، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم باتخاذ اللازم فورا حفاظا على الصالح العام وفرض سيطرة القانون، كما كلف المحافظ المستشار القانونى بدراسة طلب أرملة ببركة السبع تلتمس تخفيض قيمة الغرامة المالية لمحل خاص بها كونه مصدر رزقها الوحيد مراعاة لظروفها، والعرض عليه.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطن بناحية طوخ طنبشا مركز بركة السبع وآخر بناحية الشهداء يتضررون من إجراءات الوحدة المحلية وشركة مياة الشرب والصرف الصحى والعرض عليه لاتخاذ اللازم.