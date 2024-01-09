"الهلال الأحمر الفلسطينى": 5000 مصاب يتطلبون العلاج بالخارج ونحتاج للأدوية المخدرة والأدوات الجراحية

قال عبدالجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: إننا لم نستطع الوصول إلى مناطق كثيرة في غزة لتلبية الاستغاثات جراء القصف الإسرائيلي.

آخر أحداث غزة

وأضاف "حنجل"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال دمر 65 ألف مبنى في غزة بشكل كامل، و290 ألفا أخرى غير صالحة للسكن.

ولفت متحدث "الهلال الأحمر الفلسطيني" إلى أن نقطة طبية في جباليا تواصل تقديم خدماتها للفلسطينيين رغم القصف الإسرائيلي، متابعا: نحن في حاجة كبيرة إلى الأدوية المخدرة والأدوات الجراحية، وهناك 5000 مصاب يحتاجون إلى العلاج بالخارج.

الاحتلال استهدف 18 مبنى تابعًا لنا ودمر 15 سيارة إسعاف

وأشار "حنجل" إلى أن الاحتلال استهدف 18 مبنى تابعا لنا، ودمر 15 سيارة إسعاف بشكل كلي، و20 أخرى بشكل جزئي، متحدثا عن استشهاد 4 مسعفين ومتطوعين اثنين وإصابة 29 آخرين من الكوادر الطبية في غزة.

وأضاف: رصدنا عشرات الانتهاكات ضد الطواقم الطبية في قطاع غزة، وطواقمنا تواصل تقديم خدماتها الطبية في قطاع غزة رغم استمرار القصف الإسرائيلي، مفيدا بأن هناك 9 إصابات جراء اقتحام الاحتلال مدينة نابلس في الضفة الغربية.