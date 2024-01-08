الإثنين 08 يناير 2024
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أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الفلسطينية ترفض تهجير الفلسطينيين (فيديو)

إكرام بدر الدين
إكرام بدر الدين

أكد د.إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن القمة المصرية الفلسطينية التي عقدت مؤخرًا بين الرئيسين السيسي ومحمود عباس، شهدت تأكيدا على ثوابت البلدين في رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

أشار في حديث هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على "CBC"، إلى أن هذه القمة تعبر عن الدبلوماسية النشطة التي تمارسها مصر في الآونة الأخيرة، والتي تشمل محاور متعددة مع قادة وزعماء العالم، وتبرز الدور المصري في القضايا الإقليمية والدولية.

وتحدث بدر الدين عن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في الشرق الأوسط، وقال إنها تركز على فكرة مهمة، هي منع توسيع الحرب بين حماس وإسرائيل لتشمل دول أخرى بالمنطقة، وهو خيار لا ترغب فيه الولايات المتحدة. 

أضاف أن مصر سبقت الجميع في هذه الفكرة، وأنها تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، مؤكدا أن القضية الأساسية هي قضية الأسرى والمعتقلين، وأن الولايات المتحدة تتبنى موقفا رافضا للتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم.

في المساء مع قصواء إكرام بدر الدين قصواء الخلالي تهجير الشعب الفلسطيني القمة المصرية الفلسطينية مصر وزير الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن حماس إسرائيل وقف إطلاق النار قضية الأسرى المعتقلين حماس وإسرائيل

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