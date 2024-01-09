محمد فرحات: إسرائيل تساهم فى توسيع نطاق الحرب بالمنطقة

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للمنطقة شديدة الأهمية من زاوية التوقيت، مشيرًا إلى أنه يوجد نشاط سياسي ودبلوماسي في المنطقة للحيلولة دون اتساع نطاق الحرب.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المهم هو التنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية باعتبارها المسئول الأهم للسلطة الفلسطيينة للتعامل مع القضايا الرئيسية والهدف الشاغل للجميع وهو وقف إطلاق النار.

الموقف المصري واضح منذ بداية الأزمة

وأكد أن الموقف المصري واضح منذ بداية الأزمة وكل الجهود الدولية هي لمنع اتساع نطاق الحرب، وهي التي حذرت منها مصر منذ اليوم الأول، ولكن المشكلة أن الجانب الإسرائيلي نفسه هو الذي يساهم في توسيع نطاق الحرب بالمنطقة.

وتابع أن الولايات المتحدة قد تستطيع اقناع الأطراف الأخرى بردع سلوكها ولكن هل بامكانها أن تطلب من إسرائيل وقف الإجراءات التي قد تؤدي لوقف الحرب.