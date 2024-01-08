"القاهرة الإخبارية"| بايدن: نعمل مع إسرائيل لوقف الهجمات في غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعمل مع إسرائيل لوقف الهجمات في غزة، موضحًا أنه يتفهم مشاعر المتظاهرين الذين يريدون وقف إطلاق النار بغزة، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقريرها، إن المعارضة من قِبل موظفي الإدارة الأمريكية تزداد ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب حرب غزة.

حرب غزة

وأضافت "الجارديان": “تتزايد المعارضة داخل إدارة بايدن بشأن سياسة الرئيس في غزة، مع استقالة علنية هذا الأسبوع لمسئول في وزارة التعليم، ورسالة موقعة من أكثر من عشرة من موظفي حملة بايدن تدعو إلى وقف إطلاق النار وشروط المساعدات المقدمة لإسرائيل”.