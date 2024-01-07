الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماك شرقاوى: بايدن يواجه أسوأ استطلاعات رأى في تاريخ الرؤساء الأمريكيين (فيديو)

ماك الشرقاوي
ماك الشرقاوي

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه أسوأ استطلاعات رأي في تاريخ الرؤساء الأمريكيين الذين يسعون لفترة رئاسية ثانية، مرجعًا ذلك إلى سياسته الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة وتجاهله لمطالب الشعب الأمريكي بوقف الحرب وحماية المدنيين.

17 عضوًا من الحملة الانتخابية لبايدن قدموا استقالتهم احتجاجا على موقف الإدارة 

وقال شرقاوي، في حديثه مع قناة القاهرة الإخبارية، إن 17 عضوا من فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن قدموا استقالتهم احتجاجا على موقف الإدارة الأمريكية المؤيد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن معظم أعضاء فريق الحملة هم متطوعون يعملون من أجل تغيير السياسة الخارجية الأمريكية نحو العدالة والسلام في المنطقة.

نتنياهو يستغل الحرب لتعزيز شعبيته الهابطة في الداخل الإسرائيلي

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل الحرب لتعزيز شعبيته الهابطة في الداخل الإسرائيلي ولتشتيت الانتباه عن قضايا الفساد المتهم بها، مؤكدا أن هناك انقساما في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مسار الحرب على غزة.

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