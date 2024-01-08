أحمد رفيق: إسرائيل تريد تغير ديموغرافية قطاع غزة وتفكك السلطة الفلسطينية

قال أحمد رفيق، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن إسرائيل بحكومتها المتطرفة تريد أن تقطع الطريق على كل التفهمات وتريد تغيير ديموغرافية قطاع غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية.

وأكد خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامية آية لطفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تريد أن تبدأ تاريخًا جديدًا بعد 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أنها نجحت في ذلك بإقناعها العالم بفكرة دفاعها عن نفسها، وفي تهجير الفلسطينيين سواء كانت هجرة طوعية أو قسرية.

يوجد فصل جديد يعتمد على تغيير القائم

وأضاف، أنه يوجد فصل جديد يعتمد على الإزاحة وتغيير القائم والخروج لاتفاق غير واضح خاصة أن إسرائيل ترفض التسوية، مؤكدًا أنه يجب التنسيق والتفكير جيدًا والاستعداد للمرحلة القادمة لأن الأمر خطير في غزة.