لا يفوتك هذا المساء| اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وإسرائيل.. وقوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول للمصابين

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

التقاوى العالمية تهدد محصول البطاطس فى العروة الصيفية

ارتفعت أسعار تقاوى البطاطس المستوردة إلى مستويات قياسية مع بدء الموسم الجديد، وكذلك انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فيما سجلت صادرات البطاطس أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال ٢٠٢٣ بتصدير نحو مليون طن.

ومحليًا، انخفضت أسعار البطاطس بشكل ملحوظ فى الأسواق، خلال الأسبوع الأخير، لتصل إلى ١٠ جنيهات للكيلو فى ظل وفرة المعروض من الموسم الجديد، بعدما سجلت ٢٥ جنيهًا للكيلو خلال نهاية الموسم الأخير.

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"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى طولكرم

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلًا عن مراسلتها، عن وقوع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في طولكرم. من جهة أخرى وقعت اشتباكات أخرى مساء اليوم، وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، حدوث اشتباكات ضارية في حي المنارة جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

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الهلال الأحمر: قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول للمصابين بطولكرم

أفادت قناة الغد، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، أن الهلال الأحمر الفلسطيني، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقمه من الوصول لعدد من المصابين في طولكرم.

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حبس "مستريحة المنصورة" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

أقرت ربة منزل أمام جهات التحقيق في المنصورة، بالاستيلاء على أموال شخصين والنصب عليهما بدعوى توظيف أموالهما، وأمرت جهة التحقيق بحبسها 4 ايام على ذمة التحقيقات. وقالت “مستريحة المنصورة” خلال التحقيقات، إنها أوهمت ضحاياها بقدرته على توظيف الأموال مقابل نسبة لكنها لم تف بوعدها وتهربت من رد الأموال لهما.

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قرعة كأس الملك: الريال يصطدم بأتلتيكو ومهمة سهلة لبرشلونة

سُحبت اليوم قرعة دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم موسم 2023-2024. وأسفرت القرعة عن صدام قوي بين ريال مدريد حامل اللقب ضد جاره أتلتيكو مدريد، في دور الـ16، في مباراة ستُقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق "الروخيبلانكوس".

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سعر الذهب عيار 21 اليوم دون مصنعية.. اعرف هاتشترى بكام

يعد الذهب من المعادن التي ارتبط بها المصريين على مدار التاريخ، وتشهد التعاملات علي الذهب ارتفاعا في الطلب صاحبه ارتفاعا في الأسعار خلال تعاملات بداية العام 2024، لكن شهدت التعاملات اليوم انخفاضًا، حيث تراجعت أسعار الذهب في مصر بكافة الأعيرة. وتقدم «الدستور» نشرة يومية عن سعر الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 18، وأسعار الذهب دون مصنعية وفق أسعار الصاغة لحظة بلحظة.

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