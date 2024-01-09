الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

قانون الهجرة.. أسباب استقالة بورن وتأثيرها على ولاية ماكرون؟

إليزابيث بورن
إليزابيث بورن

في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، إن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن استقالت. 

وبحسب تقرير عبر وكالة فرانس برس، فقد يواجه الرئيس الفرنسي وحكومته صعوبة في التعامل مع المشرعين الأكثر اضطرابا لتمرير القوانين منذ خسارتهم أغلبيتهم المطلقة في البرلمان بعد وقت قصير من إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية في عام 2022.

أزمات استقالة أليزابيث بورن واستقالتها على البلاد 

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استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

وأضافت الوكالة، أنه يأتي تغيير رئيس الوزراء بعد عام شابته أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات متنازع عليها لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.

كما يأتي قبل خمسة أشهر فقط من انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث من المتوقع أن يحقق المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب قياسية في وقت ينتشر فيه الاستياء العام على نطاق واسع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وفشل الحكومات الأوروبية في الحد من تدفقات الهجرة.

كما أظهر استطلاعات الرأي أن حزب ماكرون يتخلف عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بنحو ثماني إلى عشر نقاط في انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في يونيو، وانتشرت التكهنات بإجراء تعديل حكومي منذ أن وعد ماكرون في ديسمبر بمبادرة سياسية جديدة.

أبرز المرشحين لخلافة بورن 

ومن بين المرشحين المحتملين لخلافة بورن وزير التعليم غابرييل أتال (34 عاما) ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو (37 عاما)، وكلاهما سيكون أصغر رئيس وزراء لفرنسا على الإطلاق.

كما ذكر النقاد وزير المالية برونو لومير ووزير الزراعة السابق جوليان دينورماندي كخيارات محتملة.

ولن يؤدي تغيير رئيس الوزراء بالضرورة إلى تحول في المسار السياسي، بل سيشير إلى الرغبة في تجاوز إصلاحات معاشات التقاعد والهجرة والتركيز على أولويات جديدة، بما في ذلك تحقيق التوظيف الكامل.

-أليزابيث بورن وأسباب الاستقالة 

تعد بورن بيروقراطي محترفة تتحدث بلطف، وخدمت العديد من وزراء الحزب الاشتراكي قبل انضمامها إلى حكومات ماكرون، رئيسًا للوزراء منذ مايو 2022.

وتبلغ من العمر 62 عامًا، وكانت ثاني امرأة تشغل هذا المنصب.

ووصف ماكرون خدمة بورن بأنها "مثالية" وشكرها "من كل قلبي".

ويواجه ماكرون وحكومته، بقيادة بورن، صعوبة في التعامل مع برلمان أكثر اضطرابا لتمرير القوانين منذ خسارتهم أغلبيتهم المطلقة بعد وقت قصير من إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية في عام 2022.

وتأتي استقالة بورن في أعقاب إقرار تشريع الهجرة المثير للجدل المدعوم من ماكرون والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على ترحيل بعض الأجانب، من بين إجراءات أخرى.

وأعلن مكتب ماكرون في بيان أنه قبل استقالة بورن، ونشر الرئيس على موقع X، تويتر سابقًا، أن عمل بورن "كان مثاليًا كل يوم".

واضاف: “لقد نفذتم مشروعنا بشجاعة والتزام وعزيمة سيدات الدولة”، وكتب ماكرون: "شكرًا لك من أعماق قلبي".

وقال البيان الصادر عن مكتب ماكرون إن بورن ستستمر في مهامها حتى يتم تعيين حكومة جديدة.

إيمانويل ماكرون إليزابيث بورن ولاية ثانية البرلمان الاوروبي استقالة

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