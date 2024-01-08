"ارتدوا الملابس الثقيلة".. "الأرصاد" تحذر من انخفاض شديد فى درجات الحرارة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالتزامن مع بداية شهر طوبة سيكون هناك تغير في الحالة الجوية.

انخفاض درجات الحرارة

أكد الدكتور محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه بداية من غد سيكون هناك تحسن نسبي في درجات الحرارة، ولكن من الأربعاء المقبل سيكون هناك تغير في مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر، وهذه التغير سيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية على أن تكون درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 19 درجة مئوية.

وأضاف في حديثه، أنه سيكون هناك إحساس شديد بالبرودة بداية من الأربعاء المقبل على جميع الأنحاء خاصة طوال فترات الليل، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد وشمال سيناء سيتكون عليها الصقيع خلال ساعات المساء نتيجة هذا الانخفاض في درجات الحرارة.

سقوط الأمطار

وتابع: "درجات الحرارة على مرتفعات سيناء ستصل إلى 3 درجات مئوية بداية من الأربع المقبل، وسيكون هناك نشاط للرياح مع فرص للأمطار، والتي ستكون غزيرة على السواحل الشمالية ومتوسطة على نطاق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد".