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رياضة

منافس مصر.. موزمبيق تتعادل مع بوتسوانا في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الفراعنة

بوتسوانا وموزمبيق
بوتسوانا وموزمبيق

تعادل منتخب موزمبيق مع نظيره بوتسوانا وديًا بهدف لكل فريق، اليوم الاثنين في الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويعتبر لقاء بوتسوانا اللقاء الأخير قبل مواجهة موزمبيق منتخب مصر في أولى مبارياته بكأس الأمم، حيث لعب وديًا منذ أيام أمام ليسوتو وفاز بهدفين نظيفين.

ويفتتح منتخبنا الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2023، أمام نظيره موزمبيق في 14 يناير الجاري.
ويعتبر المنتخب الملقب بـ"الأفاعي السوداء"، الخصم الأقل تنافسية في المجموعة رفقة الفراعنة، غانا والرأس الأخضر.

قائمة موزمبيق

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الموزمبيقي 24 مليون يورو ويأتي على رأسها رينيلدو ماندافا الظهير الأيسر لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، صاحب أعلى قيمة تسويقية بـ16 مليون يورو، وقائد الفريق إلياس دومينجيز بيلمبي صاحب الـ40 عامًا.

ويغيب عن قائمة الفريق في البطولة لاعب الأهلي السابق لويس ميكيسوني.

الحراس: إرنان سيلواني "سونجو"- فاشيتينشو جواو "نامبولا"- إيفان أوروبال "بلاك بولز".

الدفاع: دومينيجوز ماكاندزا "كوستا دي سول"- إنفرين ماتولا "سونجو"- إدميلسون دوف "كايزر تشيفس"- برونو لانجا "تشافيس"ـ رينيلدو ماندافا "أتليتكو مدريد"- إدسون سيتوري "بانديرماسبور"- دافيد ماليمبانا "نواه يريفين"- فيليشيانو جوني "بلاك بولز"- أمادو مومادي "فيريفياريو دي بيرا"- سليسيو باكو "هونكا".

الوسط: جواو بوندي "فيريفياريو دي بيرا"- ريكاردو جيماريش "تشافيس"- تشاكويلي مانجي "فيريفياريو دي مابوتو"- ألفونسو أمادي "أوستيند"- إلياس بيليمبي "سونجو".

الهجوم: جيني كاتامو "سبورتنج لشبونة"- ويتنيس أويمبو "ناسيونال ماديرا"- جيلدو فيلانكولوس "كوفيلها"- ستانلي راتيفو "بفوردزيم"-باتشويو كينج "ساجرادا".

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