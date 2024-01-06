السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس مصر.. موزمبيق يستعد للفراعنة بالفوز وديًا على ليسوتو

موزمبيق
موزمبيق

تغلب منتخب موزمبيق وديًا اليوم على نظيره ليسوتو بهدفين نظيفين، استعدادًا لمواجهة مصر في أولى مبارياتها بكأس الأمم الإفريقية.

 

هدفي الفوز أحرزهما ماندافا مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني والمهاجم لاو كينج.

 

ويفتتح منتخبنا الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2023، أمام نظيره موزمبيق في 14 يناير الجاري.
ويعتبر المنتخب الملقب بـ"الأفاعي السوداء"، الخصم الأقل تنافسية في المجموعة رفقة الفراعنة، غانا والرأس الأخضر.

 

ويعود منتخب موزمبيق للبطولة بعد غياب 13 عامًا، حيث كانت آخر مشاركة له في 2010 بنسخة أنجولا وتعد هذه المرة الخامسة الذي يشارك فيها في بطولات كان بعد أعوام 1986، 1996، 1998 و2010.

 

قائمة موزمبيق

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب 24 مليون يورو ويأتي على رأسها رينيلدو ماندافا الظهير الأيسر لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، صاحب أعلى قيمة تسويقية بـ16 مليون يورو، وقائد الفريق إلياس دومينجيز  بيلمبي صاحب الـ40 عامًا.

ويغيب عن قائمة الفريق في البطولة لاعب الأهلي السابق لويس ميكيسوني.

الحراس: إرنان سيلواني "سونجو"- فاشيتينشو جواو "نامبولا"- إيفان أوروبال "بلاك بولز".

الدفاع: دومينيجوز ماكاندزا "كوستا دي سول"- إنفرين ماتولا "سونجو"- إدميلسون دوف "كايزر تشيفس"- برونو لانجا "تشافيس"ـ رينيلدو ماندافا "أتليتكو مدريد"- إدسون سيتوري "بانديرماسبور"- دافيد ماليمبانا "نواه يريفين"- فيليشيانو جوني "بلاك بولز"- أمادو مومادي "فيريفياريو دي بيرا"- سليسيو باكو "هونكا".

الوسط: جواو بوندي "فيريفياريو دي بيرا"- ريكاردو جيماريش "تشافيس"- تشاكويلي مانجي "فيريفياريو دي مابوتو"- ألفونسو أمادي "أوستيند"- إلياس بيليمبي "سونجو".

الهجوم: جيني كاتامو "سبورتنج لشبونة"- ويتنيس أويمبو "ناسيونال ماديرا"- جيلدو فيلانكولوس "كوفيلها"- ستانلي راتيفو "بفوردزيم"-باتشويو كينج "ساجرادا".

 

 

موزمبيق ليسوتو مصر كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الإفريقية 2023

مواد متعلقة

منتخب مصر يخوض تدريبًا صباحيًا استعدادًا لودية تنزانيا غدًا (صور)

منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. معلومات عن منتخب موزمبيق

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

4 سفراء يتحدثون لـ«الدستور»: أوقفوا إطلاق النار فى غزة الآن

كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تتزين لاستقبال قداس عيد الميلاد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

ماذا قال صلاح ونجوم الفراعنة لإعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب؟

الموت جرىء جدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة