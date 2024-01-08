نيابة حلوان تُجرى المعاينة التصويرية لواقعة مقتل فتاة وعشيقها فى المعصرة

أجرت نيابة حوادث حلوان الكلية، المعاينة التصويرية لواقعة مقتل فتاة وعشيقها في منطقة المعصرة.

واصطحب فريق النيابة، المتهمين لمكان الواقعة لتمثيل الواقعة، وسط حراسة أمنية مشددة.

ومثل المتهمان الواقعة حيث قاما بتقييد المجني عليه وضربه بـكوريك على رأسه وتوجيه عدة طعنات له من سلاح أبيض، بعد رفضه الزواج من شقيقتهما، كما قاما أحدهما بتقييد الفتاة لتمكين الآخر من ذبحها.



وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شقيقى الفتاة المقتولة بالمعصرة برفقة خبير زراعى أثناء اختبائهما بأحد المناطق بالفيوم، وسبق أن تم القبض على 4 آخرين.

وخلال التحقيقات، سردت المتهمة شقيقة المجني عليها، توسلات شقيقتها لهم بعدما رفضت التحدث في مشكلتها أمام أصدقاء أشقائها الغرباء باعتباره أمرا عائليا، إلا أن شقيقها الأكبر انتابه الغضب وحاول الفتك بها فهرعت لصاحب الشركة العجوز ترجوه الزواج منها وإنقاذها من القتل، إلا أنه رفض بشدة، فعاجله شقيقها بضربات "كوريك" على رأسه حتى هشمه تمامًا وسقط غارقًا في دمائه.



ثم أمسك باقي الأشقاء شقيقتهم وقام أحدهم بنحر عنقها وتركوا جثتيهما وفروا هاربين.

وأكملت شقيقة الفتاة المتهمة التي أكدت أن شقيقتها تركت البيت منذ أشهر وهاتفتها وأخبرتها أنها قامت بذلك بسبب تحكمات أشقائها، ثم أخبرتها أنها حاولت الانتحار وإلقاء نفسها في مياه النيل، وأنقذها أحد، علمت عقب ذلك أنه يمتلك شركة فعملت معه كسكرتيرة، وعقب ذلك تطورت علاقتهما لعلاقة غير شرعية وأنها سكنت معه.



وقالت المتهمة إنه عقب ذلك تلقت اتصالا من مجهول يخبرها بمكان شقيقتها في شارع العشرين في المعصرة، فذهبت لها مع شقيقها وثلاثة من أصدقائهم وأخبروا الحارس بأنهم حضروا من أجل عمل، وكان بحوزتهم آلة حادة وكوريك، وصعدوا إلى الشقة وحين شاهدتهم المجني عليها طلبت عدم الحديث في حضور أصدقاء شقيقها.



وعندما طلبت ذلك هاج شقيقها فطلبت من المتوفي الزواج منها فرفض فتعدوا عليه بالكوريك خلف رأسه فسقط على الأرض، بينما نحرها شقيقها.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.