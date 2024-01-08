لاعبو الفراعنة ينتظمون فى المعسكر المغلق مساء اليوم بعد نهاية الراحة

ينتظم لاعبو المنتخب الوطتى الأول لكرة القدم ، داخل المعسكر المغلق مساء اليوم الإتثنين، استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار فى الثالثة من عصر غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة للمشاركة فى بطولة أمم افريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجارى وحتى 11 فبراير المقبل .

وفضل البرتغالى روى فيتوريا انتظام جميع اللاعبين داخل فندق الإقامة مساء اليوم، رغم حصولهم على راحة سلبية من جانب الجهاز الفنى، حتى يكون الجميع جاهز تماما للمشاركة فى المران الخفبف الذى سيخوضه الفريق فى التاسعة من صباح غد قبل الاستعداد للسفر إلى ابيدجان .

كان مدرب الفراعنة قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الانتهاء من مباراة تنزانيا التى أقيمت مساء أمس الأحد على استاد القاهرة وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، لإتاحة الفرصة للاعبين لالتقاط الانفاس وزيارة أقاربهم قبل الاستعداد للسفر إلى كوت ديفوار.

ويسافر المنتخب الوطنى إلى كوت ديفوار بقائمة مكتملة تضم 27 لاعب جميعهم جاهزين للمشاركة فى البطولة وفقا لتأكيدات الجهاز الفنى على هامش المؤتمر الصحفى الذى جرى عقب ودية تنزانيا.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

خط الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة - مصطفى فتحى .

خط الهجوم: محمد صلاح – عمرمرموش- محمود تريزيجية - مصطفى محمد - محمود كهربا وأحمد حسن كوكا