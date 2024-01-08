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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخميس 11 يناير

موعد إطلاق أحدث تقرير سنوي عن السوق حول مصادر الطاقة المتجددة

المدير التنفيذي للوكالة
المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة

كشفت الوكالة الدولية للطاقة "iea"، أن الخميس 11 يناير المقبل هو موعد إطلاق أحدث تقرير سنوي عن السوق حول مصادر الطاقة المتجددة، بقيادة المدير التنفيذي فاتح بيرول، وسيقدم التقرير أول تقييم شامل لاتجاهات نشر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم منذ اختتام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الأمارات COP28 - وتحليلًا مفصلًا على المستوى القطري حول التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف العالمي الثلاثي.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة، إلى انعكاس نتائج قمة المناخ COP28 التي اختتمت أعمالها في دبي في منتصف ديسمبر الماضي، على الركائز الأساسية المحددة من قبل "الدولية للطاقة" والمتفق عليها الدول في جميع أنحاء العالم بشأن اتخاذ بعض الخطوات المهمة للأمام لمعالجة أزمة المناخ.

 ولفتت إلى أن هذه النتائج متمثلة في الركائز الأساسية الخمس لقطاع الطاقة العالمي، ولا سيما أهداف عام 2030 المتمثلة في مضاعفة القدرة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة التقدم في كفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات غاز الميثان، والابتعاد عن الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري.

وبينت الوكالة الدولية للطاقة، في تقريرها الصادر اليوم الإثنين 8 يناير 2024، أنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لحشد التمويل لتمكين الاقتصادات الناشئة والنامية من تسريع نشر الطاقة النظيفة.

وبينت أن COP28، مثل خطوة مهمة إلى الأمام، لحث البلدان على التحرك بسرعة لوضع هذه الطموحات موضع التنفيذ من خلال ملاحقة سياسات ملموسة لتحقيق تحول عادل ومنصف بعيدا عن الوقود الأحفوري بالسرعة الكافية للحفاظ على هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الانحباس الحراري العالمي بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.

وأعلنت iea باعتبارها السلطة العالمية المعنية بالطاقة، إنها على استعداد لدعم البلدان في التنفيذ والتأكد من وفائها بوعود الطاقة والمناخ التي قطعتها على نفسها الشهر الماضي، وأن هذا سوف يناقش خلال الاجتماع الوزاري في باريس الشهر المقبل، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الوكالة، سوف يكون أيضًا بمثابة معلم مبكر للتنفيذ.

وسيجتمع قادة رفيعو المستوى في مجال الطاقة والمناخ من جميع أنحاء العالم للمرة الأولى منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، ما يوفر فرصة رئيسية لتحديد كيفية تخطيطهم لتحقيق الأهداف المتفق عليها في دبي.

الطاقة المناخ الوكالة الدولية للطاقة مؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة COP28

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