الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. انطلاق قوافل حياة كريمة الطبية بـ 8 محافظات

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، اليوم وغدًا الموافقين 8 و9 يناير 2024. 

وتتضمن القوافل الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الآشعة والتحاليل. 

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن القافلة تشمل محافظات "المنيا - البحر الأحمر - الشرقية - القليوبية - الإسماعيلية - الدقهلية - البحيرة - مطروح".

انطلاق قوافل حياة كريمة الطبية بـ 8 محافظات
حياة كريمه قوافل طبية وزارة الصحة مبادرات رئيس الجمهورية العلاج مجانا

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