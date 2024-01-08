اليوم.. انطلاق قوافل حياة كريمة الطبية بـ 8 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، اليوم وغدًا الموافقين 8 و9 يناير 2024.

وتتضمن القوافل الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الآشعة والتحاليل.

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن القافلة تشمل محافظات "المنيا - البحر الأحمر - الشرقية - القليوبية - الإسماعيلية - الدقهلية - البحيرة - مطروح".