متخصص في الشأن الأمريكي: واشنطن تستخدم حقوق الإنسان "كورقة ضغط"

تحدث الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، إيهاب عباس عن موقف واشنطن من حقوق الإنسان وعلاقتها بإسرائيل وحالة البلاد في عهد الرئيس جو بايدن.

قال عباس، في حواره مع الإعلامية إنجي أنور على قناة ETC إن أمريكا تستغل مفهوم حقوق الإنسان للتدخل في شؤون الدول الأخرى والضغط على الحكومات التي لا تتوافق مع مصالحها، مشيرًا إلى أن هذه السياسة ليست جديدة وإنما تعود إلى تأسيس الدولة الأمريكية ودعمها المستمر لإسرائيل.

أضاف أن وزير الدفاع الأمريكي هو الشخصية الثانية في الهرم الحاكم بعد الرئيس، وأن إصابته بمرض خطير دون علم بايدن تثير تساؤلات عن مدى تنسيق الإدارة الأمريكية ومصداقيتها.

وأوضح أن أمريكا تعاني من تراجع كبير في مكانتها العالمية في عهد بايدن، خاصة في ملفات حساسة مثل الصين وإيران وأفغانستان والمناخ، ما ينعكس سلبًا على دورها كقوة عظمى.