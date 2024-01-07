الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

8 آلاف مفقود تحت الأنقاض بغزة و71 ألف منشأة دمرت بالكامل

غزة
غزة

قال د.أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إنه يوجد عدد من المفقودين من العائلات لم يتم الإعلان عنهم، لافتًا إلى أن التقديرات الأولية هى 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض وهو رقم تقليدي، لأن هناك آخرين من الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال  ولا يعرف الرقم ولا أسماؤهم.

أضاف مجدلاني، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن سلطات الاحتلال تمنع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين والاطلاع على ظروف اعتقالهم بشكل مخالف لاتفاقية جنيف، مؤكدًا أنه توجد 71 ألف منشأة سكنية تم تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى 261 منشأة تم تدميرها بشكل جزئي. 

أوضح أن كل عمليات الإنقاذ تتم بأدوات بدائية ويدوية لعدم وجود معدات للإنقاذ حتى الموجودة قديمة ومتهالكة ولا يوجد وقود، مشيرًا إلى أن ما يجري من جهود يبذلها الدفاع المدني مع متطوعين مدنيين من أهالي المتضررين أو الفلسطينيين للبحث عن ناجين واستخراج الجثث.

غزة يتبقى بها 200 ألف مواطن من أصل مليون

أشار إلى أن مدينة غزة كان يسكنها مليون نسمة، ما تبقى منهم 200 ألف وكل المدن التحتية دمرت بالكامل، وكذلك الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات.

أحمد مجدلانى 8 آلاف مفقود تحت الانقاض 71 ألف منشأة تدميرها

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