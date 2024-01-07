رشاد العليمى يستقبل المبعوث الأممى لمناقشة السلام فى اليمن

استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس عثمان مجلي، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ.

وناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس مع المبعوث الأممي، إحاطة بشأن مستجدات مساعيه المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع المحلي، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع جماعة الحوثي نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، والحرص على تقديم كل التسهيلات لمبعوثها الخاص للوفاء بمهامه ومسئولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وحضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.