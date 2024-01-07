الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى ينتظر موافقة سيريوس السويدى لتقسيط صفقة وسام أبوعلى

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

يترقب مسئولو الأهلي قرار إدارة سيريوس السويدي للحصول على الموافقة الرسمية للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبوعلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بناءً على طلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة لدعم مركز المهاجم كونه سيتم قيده كلاعب محلي لاحتفاظه بجنسيته الأصلية الفلسطينية في ظل قرار الإبقاء على أنتوني موديست حتى نهاية الموسم.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلي لـ"الدستور"، أن إدارة التعاقدات بالنادي قد قدمت عرضاً جديداً لضم اللاعب يتضمن دفع القيمة المالية على ثلاث دفعات خلال عام خاصة مع الأزمة الحالية التي يمر بها النادي خاصة أن إدارة الفريق السويدي رفضت العرض الأول ببيعه مقابل مليون يورو، مما دفع الأهلي لزيادته إلى مليون و300 ألف يورو وتم رفض العرض أيضا ثم أخيرا وصل العرض إلى مليون و800 ألف يورو.

وأضاف المصدر أن أمير توفيق نجح في التوصل لاتفاق مع اللاعب ووكيله للتوقيع لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم مقابل مليون دولار سنويا ويتفاوض حاليا مع إدارة سيريوس السويدي للموافقة على بيعه مقابل مليون و800 ألف يورو.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تنتظر تحركات وسام أبوعلي ووكيله للضغط على إدارة سيريوس السويدي بعدما رحب بارتداء الفانلة الحمراء ورغبته في خوض تجربة احتراف جديدة في القارة السمراء.

موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

وفي سياق آخر يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية يوم 11 يناير الجاري وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 10 أيام بعد الحصول على لقب كأس السوبر المصري على حساب فريق فيوتشر في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسام أبوعلي الاهلى أمير توفيق كولر سيريوس السويدي

مواد متعلقة

«ترانسفير ماركت» يؤكد اقتراب صفقة وسام أبوعلى من الانتهاء

مصدر بالأهلى يكشف قيمة صفقة وسام أبوعلى وطريقة السداد

سيريوس يكشف آخر مستجدات مفاوضات الأهلي لضم وسام أبو علي

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم وسعر الجنيه الذهب

"القطة اللى دبحتها".. كواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية فى رضيعتها

رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الأنبا أرسانيوس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

الصومال يكشف خطة إثيوبيا لضم زيلع.. والرئيس يوقع قانونًا لإلغاء الاتفاق البحرى

زيادة طاقة الركاب وإضافة محطات جديدة.. تعرف على تفاصيل مشروع "مترو الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين