الأهلى ينتظر موافقة سيريوس السويدى لتقسيط صفقة وسام أبوعلى

يترقب مسئولو الأهلي قرار إدارة سيريوس السويدي للحصول على الموافقة الرسمية للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبوعلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بناءً على طلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة لدعم مركز المهاجم كونه سيتم قيده كلاعب محلي لاحتفاظه بجنسيته الأصلية الفلسطينية في ظل قرار الإبقاء على أنتوني موديست حتى نهاية الموسم.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلي لـ"الدستور"، أن إدارة التعاقدات بالنادي قد قدمت عرضاً جديداً لضم اللاعب يتضمن دفع القيمة المالية على ثلاث دفعات خلال عام خاصة مع الأزمة الحالية التي يمر بها النادي خاصة أن إدارة الفريق السويدي رفضت العرض الأول ببيعه مقابل مليون يورو، مما دفع الأهلي لزيادته إلى مليون و300 ألف يورو وتم رفض العرض أيضا ثم أخيرا وصل العرض إلى مليون و800 ألف يورو.

وأضاف المصدر أن أمير توفيق نجح في التوصل لاتفاق مع اللاعب ووكيله للتوقيع لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم مقابل مليون دولار سنويا ويتفاوض حاليا مع إدارة سيريوس السويدي للموافقة على بيعه مقابل مليون و800 ألف يورو.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تنتظر تحركات وسام أبوعلي ووكيله للضغط على إدارة سيريوس السويدي بعدما رحب بارتداء الفانلة الحمراء ورغبته في خوض تجربة احتراف جديدة في القارة السمراء.

موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

وفي سياق آخر يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية يوم 11 يناير الجاري وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 10 أيام بعد الحصول على لقب كأس السوبر المصري على حساب فريق فيوتشر في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.