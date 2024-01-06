السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالأهلى يكشف قيمة صفقة وسام أبوعلى وطريقة السداد

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

كشف مصدر مسئول في الأهلي القيمة المالية للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم سيريوس السويدي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم خط الهجوم بناء على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، حيث سيتم قيده في صفوف الفريق بصفته لاعبًا محليًا حسبما تنص عليه لائحة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الصفقة كلفت خزينة النادي الأهلي مليونًا و700 ألف دولار، وسيتم سدادها على 3 أقساط يتم توزيعها كتالي: 

القسط الأول يدفع عقب اجتياز الكشف الطبي وإرسال البطاقة الدولية.

القسط الثاني يدفع في شهر يوليو 2024.

القسط الأخير يدفع في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار المصدر إلى أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، اتفق مع اللاعب على الراتب السنوي مليون دولار في الموسم، مع توفير له سيارة وشقة خاصة، من أجل استقدام أسرته معه خلال فترة التعاقد، ويتبقى الإعلان عنها بشكل رسمي فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيوقع عقدًا لمدة 3 مواسم ونصف الموسم بداية من يناير الجاري، مع وضع بند أولوية تجديد موسم مع الفريق في حالة تألقه مع القلعة الحمراء.

أمير توفيق أنهي اتفاقه مع وسام أبوعلي مقابل مليون دولار 

وتابع المصدر أن الأهلي رفض تحمل نسبة من إعادة بيع اللاعب بين ناديه سيريوس السويدي وفيندسيسيل الدنماركي، الذي يتراوح بين 10 و15% بعد انتقاله للدوري السويدي.

وكان وسام أبوعلي، البالغ من العمر 24 عامًا، قد انضم إلى صفوف سيريوس السويدي قادمًا من فيندسيسيل الدنماركي، في يوليو من العام الماضي، وسجل أبوعلي 10 أهداف مع سيريوس، خلال 16 مباراة خاضها خلال الموسم الماضي في الدوري السويدي.

كولر وسام أبوعلي الاهلى سيريوس السويدي أمير توفيق

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