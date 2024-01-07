الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. مدحت صالح يشدو بأعمال "الأساتذة" على المسرح الكبير

مدحت صالح
مدحت صالح

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء الأمسية الثالثة لسلسلة حفلات المشروع الفني الضخم "الأساتذة"، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويشدو النجم مدحت صالح، بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة، بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل، التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالي عصري يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربي، مع الحفاظ على طابعها الفريد.  

مشروع "الأساتذة"

ويأتى مشروع "الأساتذة" في إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتعزيز ودعم الأعمال الطربية العريقة، وتأصيلها فى وجدان الجيل الجديد والجمهور العربي بأكمله، للحفاظ على الموروث الثقافي والفني والهوية العربية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة. 

جدير بالذكر أن النجم مدحت صالح أحيا حفلي لسلسلة مشروع الأساتذة من قبل، أحدهما على مسرح النافورة، والآخر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ورفع الحفلان لافتة كامل العدد، ونالا إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد.

مدحت صالح الأساتذة 3 المسرح الكبير دار الأوبرا المصرية مشروع الأساتذة

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