أخبار الظهيرة.. ملك الأردن يرفض تهجير الفلسطينيين.. والمنتخب يواجه تنزانيا فى البروفة الأخيرة لـ"كان"

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار وتنوعًا في الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة "أخبار الظهيرة".

خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي.. ملك الأردن: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

حذر الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة، مشددًا على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع.

وقال الملك عبدالله الثاني: "نجدد رفضنا الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي"، لافتًا إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

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كيف أثرت هجمات الحوثي على الاقتصاد العالمي؟

بين تسليح سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع، هكذا أثرت هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر وعلى شركات الشحن والاقتصاد العالمي.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تواجه شركات الشحن التي تنقل البضائع على أحد أكثر طرق التجارة ازدحامًا في العالم للمصانع والمتاجر ووكلاء السيارات وغيرها من الشركات قرارًا مؤلمًا، حيث تجبر الهجمات على عشرين سفينة منذ نوفمبر خطوط الشحن على معرفة ما إذا كانت ستتجاوز قناة السويس، ومتى سترسل السفن في رحلات أطول حول إفريقيا.

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المنتخب الوطني يواجه تنزانيا في البروفة الأخيرة لـ«كان».. الليلة

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم، مباراة في متناول اليد أمام نظيره التنزاني، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة أمم إفريقيا التي تنطلق فعالياتها يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

المباراة تقام فى السادسة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، في محاولة من جانب البرتغالي روي فيتوريا لاختبار جاهزية لاعبيه لخوض غمار البطولة القارية، والتأكد من استيعاب اللاعبين لتعليماته خلال الأيام الماضية منذ انطلاق معسكر المنتخب بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن.

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الاحتلال يطلب من سكان غزة الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه

طلب الاحتلال الإسرائيلي من سكان قطاع غزة، اليوم، الانتقال من شمال القطاع المحاصر إلى جنوبه، منوهًا إلى إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، وتحويله إلى طريق آخر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليفتنانت كولونيل، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه على منصة "إكس": "يا سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة".

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البابا تواضروس: مصر تتعامل مع الأزمة الفلسطينية بمنتهى الحكمة والدقة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر باعتبارها كبيرة المنطقة ورمانة الميزان، وثقلها التاريخي والحضاري، تتعامل مع الأزمة الفلسطينية بمنتهى الحكمة والدقة.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن مصر تقدم المساعدات للإخوة الفلسطينيين، كما أنها منفذ للمساعدات القادمة من كل أنحاء العالم.

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أطباء مستشفى الباجور يجرون جراحة ناجحة ونادرة لطفل حديث الولادة

أعلن مستشفى الباجور النموذجي بمحافظة المنوفية، عن نجاح عملية جراحية لطفل رضيع مصاب بأعراض نادرة الحدوث لا تحدث إلا 1% بين الأطفال في هذه السن.

وأوضح الدكتور وليد الشريف، مدير مستشفى الباجور النموذجي، نجاح فريق جراحي في إجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها بتاريخ المستشفى، وهى عبارة عن جراحة فائقة الدقة لطفل يعاني من ضمور بالمخ والجسد يبلغ من العمر 8 أشهر ويعاني من فتق إربي بداخله القولون الصاعد والزائدة الدودية، حيث تعرف الحالة باسم Amyands hernia وهي حالة نادرة تحدث بنسبة لا تتعدي 1% للأطفال حديثي الولادة.

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